أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس إيه إس آي سي في Qualcomm in Greater Austin Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $495,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.