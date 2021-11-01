Qeexo الرواتب

تتراوح رواتب Qeexo من $54,812 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $220,890 لمنصب مصمم منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Qeexo . آخر تحديث: 11/29/2025