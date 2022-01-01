دليل الشركات
QAD
QAD الرواتب

تتراوح رواتب QAD من $10,961 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $127,251 لمنصب المبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في QAD. آخر تحديث: 9/3/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $11K
مدير منتج
$65.6K
المبيعات
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
مدير هندسة البرمجيات
$62.3K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في QAD هي المبيعات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $127,251. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في QAD هو $63,944.

