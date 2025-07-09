دليل الشركات
Purdue University
Purdue University الرواتب

تتراوح رواتب Purdue University من $19,900 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مساعد إداري في الحد الأدنى إلى $132,335 لمنصب إجمالي المكافآت في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Purdue University. آخر تحديث: 9/17/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $72K

عالم أبحاث

مهندس كيميائي
Median $70K

مهندس البحث

مهندس ميكانيكي
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
مساعد إداري
$19.9K
عالم بيانات
$119K
مهندس كهربائي
$34.3K
مصمم جرافيك
$41.4K
مهندس أجهزة
$29.9K
الموارد البشرية
$47.8K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$39K
مدير مشروع
$77.6K
إجمالي المكافآت
$132K
الثقة والأمان
$98K
الأسئلة الشائعة

Самая высокооплачиваемая позиция в Purdue University — إجمالي المكافآت at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $132,335. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Purdue University составляет $41,392.

