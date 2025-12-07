دليل الشركات
PSP Investments
PSP Investments مهندس حلول الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس حلول in Canada في PSP Investments من CA$231K إلى CA$315K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في PSP Investments. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$180K - $217K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$168K$180K$217K$229K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في PSP Investments?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في PSP Investments in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$315,029. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في PSP Investments لوظيفة مهندس حلول in Canada هو CA$230,840.

