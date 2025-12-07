دليل الشركات
PSP Investments
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

PSP Investments مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in Canada في PSP Investments من CA$110K إلى CA$150K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في PSP Investments. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$85.3K - $103K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$79.7K$85.3K$103K$109K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مهندس برمجيات المساهمات في PSP Investments لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في PSP Investments?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في PSP Investments in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$149,673. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في PSP Investments لوظيفة مهندس برمجيات in Canada هو CA$109,674.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ PSP Investments

الشركات ذات الصلة

  • Flipkart
  • Pinterest
  • Intuit
  • Airbnb
  • PayPal
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/psp-investments/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.