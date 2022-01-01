Proxy الرواتب

تتراوح رواتب Proxy من $100,500 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $184,075 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Proxy . آخر تحديث: 11/28/2025