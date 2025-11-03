دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Spain الوسطية في Proton €72.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Proton. آخر تحديث: 11/3/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
إجمالي سنوي
€72.2K
المستوى
L2C
الراتب الأساسي
€72.2K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Proton?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Proton، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Proton in Spain تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €90,708. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Proton لوظيفة مهندس برمجيات in Spain هو €72,166.

موارد أخرى