يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أمن سيبراني في Proton من CHF 18.9K إلى CHF 26.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Proton. آخر تحديث: 11/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Proton، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Proton تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CHF 26,477. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Proton لوظيفة محلل أمن سيبراني هو CHF 18,945.

