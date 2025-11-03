دليل الشركات
Proton
  • الرواتب
  • مصمم منتجات

  • جميع رواتب مصمم منتجات

Proton مصمم منتجات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Proton. آخر تحديث: 11/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Proton، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Proton in Switzerland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CHF 48,093. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Proton لوظيفة مصمم منتجات in Switzerland هو CHF 33,874.

