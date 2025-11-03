دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض تسويق in France في Proton من €75.6K إلى €107K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Proton. آخر تحديث: 11/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€85.9K - €102K
France
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€75.6K€85.9K€102K€107K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Proton، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في Proton in France تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €107,356. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Proton لوظيفة تسويق in France هو €75,616.

