Proton خدمة العملاء الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض خدمة العملاء in North Macedonia في Proton من MKD 482K إلى MKD 658K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Proton. آخر تحديث: 11/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Proton، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في Proton in North Macedonia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره MKD 657,945. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Proton لوظيفة خدمة العملاء in North Macedonia هو MKD 482,115.

