Proofpoint الرواتب

تتراوح رواتب Proofpoint من $72,436 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عالم بيانات في الحد الأدنى إلى $543,150 لمنصب التسويق في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Proofpoint. آخر تحديث: 9/17/2025

$160K

مهندس برمجيات
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

محاسب
Median $134K
مدير علوم البيانات
Median $420K

مدير منتج
Median $225K
مدير هندسة البرمجيات
Median $394K
المبيعات
Median $142K
محلل أعمال
$79.6K
عالم بيانات
$72.4K
محلل مالي
$112K
الموارد البشرية
$169K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$265K
التسويق
$543K
مصمم منتجات
$134K
موظف توظيف
$154K
محلل أمن سيبراني
$127K
مدير برنامج تقني
$186K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Proofpoint، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Proofpoint هي التسويق at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $543,150. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Proofpoint هو $169,150.

