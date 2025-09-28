يتراوح تعويض مدير منتج in Poland في Procter & Gamble من PLN 346K لكل year لمستوى B2 إلى PLN 407K لكل year لمستوى B3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Poland الوسطية yearياً PLN 331K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Procter & Gamble. آخر تحديث: 9/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
