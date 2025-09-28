يتراوح تعويض التسويق in United States في Procter & Gamble من $90K لكل year لمستوى B1 إلى $184K لكل year لمستوى B3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $135K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Procter & Gamble. آخر تحديث: 9/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
