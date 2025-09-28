دليل الشركات
Procter & Gamble
Procter & Gamble مهندس كيميائي الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس كيميائي in United States الوسطية في Procter & Gamble $75K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Procter & Gamble. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
Procter & Gamble
UX Researcher
Cincinnati, OH
إجمالي سنوي
$75K
المستوى
BTA
الراتب الأساسي
$75K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Procter & Gamble?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم

المسميات الوظيفية المدرجة

Process Engineer

الأسئلة الشائعة

موارد أخرى