  الرواتب
  مدير العمليات التجارية

  جميع رواتب مدير العمليات التجارية

Procter & Gamble مدير العمليات التجارية الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير العمليات التجارية الوسطية في Procter & Gamble $106K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Procter & Gamble. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
إجمالي سنوي
$106K
المستوى
B1
الراتب الأساسي
$92K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$14.1K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Procter & Gamble?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
لم يتم العثور على رواتب
Найвищий пакет оплати для позиції مدير العمليات التجارية в Procter & Gamble складає річну загальну компенсацію $160,107.
Медіанна річна загальна компенсація в Procter & Gamble для позиції مدير العمليات التجارية складає $103,500.

