يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Switzerland الوسطية في PriceHubble CHF 68.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في PriceHubble. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
إجمالي سنوي
CHF 68.5K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
مكافأة
CHF 0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في PriceHubble?

CHF 134K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at PriceHubble in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 69,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PriceHubble for the مهندس برمجيات role in Switzerland is CHF 68,505.

