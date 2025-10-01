دليل الشركات
Preply
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Barcelona Area

Preply مهندس برمجيات الرواتب في Greater Barcelona Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Barcelona Area الوسطية في Preply €81.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Preply. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Preply
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
إجمالي سنوي
€81.2K
المستوى
P7
الراتب الأساسي
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
12 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Preply?

€142K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un مهندس برمجيات en Preply in Greater Barcelona Area tiene una compensación total anual de €106,471. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Preply para el puesto de مهندس برمجيات in Greater Barcelona Area es €82,902.

