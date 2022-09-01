دليل الشركات
Precision Castparts
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Precision Castparts الرواتب

تتراوح رواتب Precision Castparts من $72,471 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محاسب في الحد الأدنى إلى $196,980 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Precision Castparts. آخر تحديث: 9/18/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس ميكانيكي
Median $103K
محاسب
$72.5K
عالم بيانات
$197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Precision Castparts is عالم بيانات at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Precision Castparts is $103,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Precision Castparts

الشركات ذات الصلة

  • Square
  • Google
  • Roblox
  • Microsoft
  • Lyft
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى