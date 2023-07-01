دليل الشركات
Praemo
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Praemo الرواتب

الراتب الوسطي في Praemo هو $104,700 لمنصب مدير علوم البيانات . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Praemo. آخر تحديث: 9/17/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مدير علوم البيانات
$105K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Praemo هي مدير علوم البيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $104,700. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Praemo هو $104,700.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Praemo

الشركات ذات الصلة

  • Flipkart
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Intuit
  • Facebook
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى