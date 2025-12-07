دليل الشركات
PPG
PPG عمليات خدمة العملاء الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات خدمة العملاء في PPG من $227K إلى $330K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في PPG. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$260K - $297K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$227K$260K$297K$330K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في PPG?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات خدمة العملاء في PPG تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $330,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في PPG لوظيفة عمليات خدمة العملاء هو $226,800.

