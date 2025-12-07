دليل الشركات
PPG
PPG مهندس كيميائي الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في PPG. آخر تحديث: 12/7/2025

ما هي المستويات المهنية في PPG?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس كيميائي في PPG in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $117,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في PPG لوظيفة مهندس كيميائي in United States هو $89,000.

