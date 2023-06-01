Pomelo الرواتب

تتراوح رواتب Pomelo من $15,501 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $54,000 لمنصب مصمم منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Pomelo . آخر تحديث: 10/20/2025