يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in India الوسطية في Policybazaar ₹1.35M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Policybazaar. آخر تحديث: 9/23/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Policybazaar
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
إجمالي سنوي
₹1.35M
المستوى
L2
الراتب الأساسي
₹1.35M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Policybazaar?

₹13.96M

الأسئلة الشائعة

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en مهندس برمجيات hos Policybazaar in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,993,502. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Policybazaar for مهندس برمجيات rollen in India er ₹1,238,284.

