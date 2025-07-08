PNM Resources الرواتب

تتراوح رواتب PNM Resources من $46,976 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس أجهزة في الحد الأدنى إلى $79,600 لمنصب مهندس ميكانيكي في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في PNM Resources . آخر تحديث: 11/27/2025