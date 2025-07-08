دليل الشركات
PNM Resources
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

PNM Resources الرواتب

تتراوح رواتب PNM Resources من $46,976 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس أجهزة في الحد الأدنى إلى $79,600 لمنصب مهندس ميكانيكي في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في PNM Resources. آخر تحديث: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مهندس أجهزة
$47K
مهندس ميكانيكي
$79.6K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في PNM Resources هي مهندس ميكانيكي at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $79,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في PNM Resources هو $63,288.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ PNM Resources

الشركات ذات الصلة

  • Databricks
  • Snap
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Roblox
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnm-resources/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.