يتراوح تعويض محلل أمن سيبراني في PNC من $72.5K لكل year لمستوى C2 إلى $99.6K لكل year لمستوى C3. يبلغ مجموع حزمة التعويض الوسطية yearياً $75K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في PNC. آخر تحديث: 12/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$72.5K
$72.5K
$0
$0
C3
$99.6K
$93.8K
$42
$5.7K
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
