أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في PNC in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $188,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.