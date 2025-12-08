دليل الشركات
PNC مستشار إداري الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مستشار إداري in United States في PNC $67K لكل year لمستوى C4. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في PNC. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$44.6K - $53.9K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$41.7K$44.6K$53.9K$56.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C4
$67K
$65K
$0
$2K
ما هي المستويات المهنية في PNC?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستشار إداري في PNC in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $67,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في PNC لوظيفة مستشار إداري in United States هو $41,650.

