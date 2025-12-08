دليل الشركات
PNC موارد بشرية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض موارد بشرية in United States في PNC من $168K إلى $244K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في PNC. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$191K - $221K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$168K$191K$221K$244K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في PNC?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة موارد بشرية في PNC in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $243,950. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في PNC لوظيفة موارد بشرية in United States هو $168,100.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ PNC

