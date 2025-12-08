يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في PNC من $87.5K لكل year لمستوى C1 إلى $133K لكل year لمستوى C4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $130K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في PNC. آخر تحديث: 12/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1
$87.5K
$82.3K
$0
$5.2K
C2
$97.2K
$94.1K
$0
$3.1K
C3
$124K
$117K
$385
$7.3K
C4
$133K
$117K
$1.1K
$14.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
