يبلغ مجموع تعويض مدير علوم البيانات in United States في PNC $208K لكل year لمستوى C5. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في PNC. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$174K - $198K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$154K$174K$198K$218K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3
$ --
$ --
$ --
$ --
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 3 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

ما هي المستويات المهنية في PNC?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير علوم البيانات في PNC in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $218,300. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في PNC لوظيفة مدير علوم البيانات in United States هو $153,550.

