Plum الرواتب

تتراوح رواتب Plum من $102,578 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأدنى إلى $111,303 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Plum . آخر تحديث: 11/28/2025