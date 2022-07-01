Plexure الرواتب

تتراوح رواتب Plexure من $73,410 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $123,469 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Plexure . آخر تحديث: 11/28/2025