Plex الرواتب

تتراوح رواتب Plex من $134,325 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $271,350 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Plex . آخر تحديث: 11/28/2025