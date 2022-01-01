دليل الشركات
Playtech الرواتب

تتراوح رواتب Playtech من $16,444 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $180,900 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Playtech. آخر تحديث: 9/14/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $59.8K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

محلل أعمال
$63.3K
خدمة العملاء
$16.4K

عالم بيانات
$44.4K
الموارد البشرية
$71.3K
مدير تصميم المنتجات
$61.1K
مدير منتج
$36.1K
مدير مشروع
$48.6K
موظف توظيف
$30.7K
مدير هندسة البرمجيات
$75.4K
مهندس حلول
$181K
مدير برنامج تقني
$37.9K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Playtech هي مهندس حلول at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $180,900. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Playtech هو $54,201.

