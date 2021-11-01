دليل الشركات
Playrix الرواتب

تتراوح رواتب Playrix من $41,790 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $102,977 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Playrix. آخر تحديث: 9/13/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $59.2K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس ضمان الجودة

مهندس برمجيات ألعاب الفيديو

محلل أعمال
$79.6K
محلل بيانات
$95.9K

عالم بيانات
$90.5K
محلل مالي
Median $80.5K
الموارد البشرية
$61.5K
مصمم منتجات
$41.8K
مدير منتج
$43.4K
موظف توظيف
$45.5K
مدير هندسة البرمجيات
$103K
الأسئلة الشائعة

De best betaalde functie gerapporteerd bij Playrix is مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $102,977. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Playrix is $70,546.

