PhishLabs الرواتب

تتراوح رواتب PhishLabs من $35,820 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب نجاح العملاء في الحد الأدنى إلى $72,635 لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في PhishLabs . آخر تحديث: 11/26/2025