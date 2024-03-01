PHASTAR الرواتب

تتراوح رواتب PHASTAR من $107,145 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عالم بيانات في الحد الأدنى إلى $153,000 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في PHASTAR . آخر تحديث: 11/26/2025