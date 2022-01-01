دليل الشركات
Paytm
Paytm الرواتب

تتراوح رواتب Paytm من $12,631 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $201,000 لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Paytm. آخر تحديث: 10/24/2025

مهندس برمجيات
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

مهندس برمجيات الواجهة الأمامية

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الأمان

مهندس ديف أوبس

مدير منتج
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
مدير هندسة البرمجيات
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

عالم بيانات
Median $45.8K
محلل أعمال
Median $31.4K
مصمم منتجات
Median $23.2K
موظف توظيف
Median $12.6K
مدير برنامج تقني
Median $38.8K
تطوير الأعمال
$201K
مدير علوم البيانات
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
مدير تصميم المنتجات
$30K
مدير برنامج
$42K
مدير مشروع
$29K
المبيعات
$144K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
جدول الاستحقاق

10%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

25%

سنة 4

25%

سنة 5

نوع الأسهم
Options

في Paytm، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 10% يستحق في 1st-سنة (10.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 5th-سنة (25.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Paytm، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Paytm هي تطوير الأعمال at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $201,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Paytm هو $40,890.

