Paytm الرواتب

تتراوح رواتب Paytm من $12,631 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $201,000 لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Paytm . آخر تحديث: 10/24/2025