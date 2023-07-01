دليل الشركات
Patio
Patio الرواتب

الراتب الوسطي في Patio هو $153,000 لمنصب مهندس برمجيات . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Patio. آخر تحديث: 9/9/2025

$160K

مهندس برمجيات
$153K
الأسئلة الشائعة

Mediánová ročná celková odmena v Patio je $153,000.

