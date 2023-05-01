دليل الشركات
Passport Shipping
Passport Shipping الرواتب

تتراوح رواتب Passport Shipping من $29,553 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $111,806 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Passport Shipping. آخر تحديث: 11/25/2025

مدير منتجات
$112K
مهندس برمجيات
$29.6K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Passport Shipping هي مدير منتجات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $111,806. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Passport Shipping هو $70,680.

موارد أخرى

