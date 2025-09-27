دليل الشركات
Parker Hannifin
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Parker Hannifin مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Parker Hannifin $98.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Parker Hannifin. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Parker Hannifin
Software Engineer
Arizona City, AZ
إجمالي سنوي
$98.3K
المستوى
2
الراتب الأساسي
$89.3K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$9K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Parker Hannifin?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Parker Hannifin in United States의 مهندس برمجيات에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $117,275입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Parker Hannifin의 مهندس برمجيات 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $89,250입니다.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Parker Hannifin

الشركات ذات الصلة

  • Emerson
  • The Timken Company
  • DuPont
  • Flowserve
  • Leidos
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى