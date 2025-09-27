دليل الشركات
Parker Hannifin
Parker Hannifin مهندس ميكانيكي الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in United States الوسطية في Parker Hannifin $84K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Parker Hannifin. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Parker Hannifin
Manufacturing Engineer
Grand Rapids, MI
إجمالي سنوي
$84K
المستوى
1
الراتب الأساسي
$80K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$4K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Parker Hannifin?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
