دليل الشركات
Parker Hannifin
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Parker Hannifin الرواتب

تتراوح رواتب Parker Hannifin من $58,808 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب المبيعات في الحد الأدنى إلى $236,175 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Parker Hannifin. آخر تحديث: 9/13/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $98.3K
مهندس ميكانيكي
Median $84K
مهندس طيران وفضاء
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
محلل بيانات
$79.6K
عالم بيانات
$236K
مهندس أجهزة
$138K
الموارد البشرية
$134K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$80.4K
مهندس مواد
$115K
مصمم منتجات
$152K
مدير منتج
$147K
مدير برنامج
$118K
مدير مشروع
$77.4K
المبيعات
$58.8K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Parker Hannifin is عالم بيانات at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parker Hannifin is $113,676.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Parker Hannifin

الشركات ذات الصلة

  • Emerson
  • The Timken Company
  • DuPont
  • Flowserve
  • Leidos
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى