Parafin
Parafin الرواتب

تتراوح رواتب Parafin من $123,156 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب العمليات التجارية في الحد الأدنى إلى $210,000 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Parafin. آخر تحديث: 10/13/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $210K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

العمليات التجارية
$123K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Parafin، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Parafin is مهندس برمجيات with a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parafin is $166,578.

