أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في PAR in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $400,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.