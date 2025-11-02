دليل الشركات
Papaya Global
Papaya Global مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Poland الوسطية في Papaya Global PLN 336K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Papaya Global. آخر تحديث: 11/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
إجمالي سنوي
PLN 336K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
مكافأة
PLN 0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Papaya Global in Poland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 381,072. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Papaya Global لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Poland هو PLN 336,240.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Papaya Global

