أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Papaya Global in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪587,745. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.