Pandora
Pandora مهندس حلول الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس حلول in Denmark في Pandora من DKK 875K إلى DKK 1.22M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Pandora. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

DKK 947K - DKK 1.1M
Denmark
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
DKK 875KDKK 947KDKK 1.1MDKK 1.22M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Pandora، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Pandora in Denmark تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره DKK 1,224,344. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Pandora لوظيفة مهندس حلول in Denmark هو DKK 874,531.

